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Два спасательных жилета нашли на месте поисков судна в Японском море

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Фото: РИА Новости/Всеволод Тарасевич
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Два спасательных жилета нашли на месте поисков судна «Восток», пропавшего накануне вечером в Японском море. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на морской координационный спасцентр Владивостока.

Ранее сообщалось, что на месте поисков судна обнаружены швартовая бухта судна, оранжевый буй и бытовой мусор. В поисково-спасательной операции задействованы один теплоход и два вертолета. Готовится к вылету военный самолет.

Портал iz.ru писал о том, что на борту «Востока» находится 21 человек. Они перестали выходить на связь 24 января после того, как на судне сработал аварийный радиобуй. По данным правительства Приморского края, пропавшее судно может находиться в нейтральных водах. По факту ЧП следственные органы начали проверку.

Пропавшее судно следовало в Японском море из южнокорейского порта Донхэ на Сахалин.

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