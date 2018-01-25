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Поиски судна «Восток» в Японском море будут вестись круглосуточно

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Фото: РИА Новости/пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ
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Круглосуточные поиски рыболовецкого судна «Восток», пропавшего в акватории Японского моря, будут продолжаться круглосуточно.

Представитель Морского спасательно-координационного центра рассказал об этом ТАСС.

Теплоход «Феско-Диомид» продолжает поиски корабля, они усилены авиацией — двумя вертолетами Ми-8, ожидается прибытие самолета Бе-200.

Члены экипажа перестали выходить на связь 25 января после того, как на судне сработал аварийный радиобуй. После этого начались активные поиски, уже были найдены два спасательных жилета, а также швартовая бухта, буй и мусор.

Всего на борту «Востока» находился 21 человек, их имена установлены.

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