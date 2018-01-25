Установлены имена членов экипажа пропавшего в Японском море судна

Установлены имена всех членов экипажа судна «Восток», которое пропало 24 января в Японском море, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

«Полный список есть, но по морально-этическим соображениям он не публикуется в открытом доступе», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В МЧС сообщили, что родственники моряков могут получить информацию и психологическую помощь по телефону «горячей линии»: 8 (423) 239-99-99.

Члены экипажа перестали выходить на связь 25 января после того, как на судне сработал аварийный радиобуй. После этого начались активные поиски, уже были найдены два спасательных жилета, а также швартовая бухта, буй и мусор.

Всего на борту «Востока» находился 21 человек.