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Установлены имена членов экипажа пропавшего в Японском море судна

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Фото: Global Look Press/Michael Narten/imagebroker.com
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Установлены имена всех членов экипажа судна «Восток», которое пропало 24 января в Японском море, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

«Полный список есть, но по морально-этическим соображениям он не публикуется в открытом доступе», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В МЧС сообщили, что родственники моряков могут получить информацию и психологическую помощь по телефону «горячей линии»: 8 (423) 239-99-99. 

Члены экипажа перестали выходить на связь 25 января после того, как на судне сработал аварийный радиобуй. После этого начались активные поиски, уже были найдены два спасательных жилета, а также швартовая бухта, буй и мусор.

Всего на борту «Востока» находился 21 человек. 

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