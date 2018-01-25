Власти Сахалина оценили шансы на спасение моряков судна «Восток»

Судно «Восток» пропало в районе Японского моря с оживленным судоходством, поэтому шансы на спасение моряков высоки, сообщили 25 января в правительстве Сахалинской области.

«Проходящее мимо района поисков судно «Диомид» обнаружило мусор и рыбацкий буй. Однако чуть позже информация не подтвердилась», — сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов, передает «РИА Новости».

Макоедов рассказал, что за буй ошибочно приняли пустую бочку.

«Поступающие сведения пока слишком противоречивы. Поэтому любые предположения будут преждевременными», — отметил он, уточнив, что шансы на благоприятный исход высоки.

Члены экипажа перестали выходить на связь 25 января после того, как на судне сработал аварийный радиобуй. После этого сообщалось, что были найдены два спасательных жилета, а также швартовая бухта, буй и мусор. На борту находился 21 человек.