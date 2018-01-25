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Пропавшее в Японском море судно построено более 30 лет назад

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Фото: Global Look Press/Michael Narten/picture alliance
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Российское рыболовецкое судно «Восток», которое пропало в Японском море, было построено в Корее в 1985 году, говорится в базе данных Российского морского регистра.

Однопалубное судно водоизмещением 922 т приписано к порту Невельск на Сахалине. Его длина составляет порядка 50 м, а ширина почти 9 м. Имеет четыре трюма с морозильными камерами и предназначено для вылова и хранения рыбы. Его танки способны вместить 224 т дизельного топлива.

«Восток» способен развивать скорость до 11,5 узлов (22 км/ч). Имеет разрешение работать в морях, за исключением переходов в Мировой океан.

До 2011 года плавсредство носило название Gray. Сейчас оно принадлежит сахалинской компании «ДВ-Флот».

24 января экипаж перестал  выходить на связь после того, как на судне сработал аварийный радиобуй. После этого начались активные поиски, уже нашли два спасательных жилета, а также швартовую бухту, буй и мусор

Есть предположение, что лодка может находиться в нейтральных водах.

Имена всех 21 моряков, находившихся на «Востоке», уже установлены, но их не публикуют в открытом доступе по морально-этическим соображениям.

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