Пропавшее в Японском море судно построено более 30 лет назад

Российское рыболовецкое судно «Восток», которое пропало в Японском море, было построено в Корее в 1985 году, говорится в базе данных Российского морского регистра.

Однопалубное судно водоизмещением 922 т приписано к порту Невельск на Сахалине. Его длина составляет порядка 50 м, а ширина почти 9 м. Имеет четыре трюма с морозильными камерами и предназначено для вылова и хранения рыбы. Его танки способны вместить 224 т дизельного топлива.

«Восток» способен развивать скорость до 11,5 узлов (22 км/ч). Имеет разрешение работать в морях, за исключением переходов в Мировой океан.

До 2011 года плавсредство носило название Gray. Сейчас оно принадлежит сахалинской компании «ДВ-Флот».

24 января экипаж перестал выходить на связь после того, как на судне сработал аварийный радиобуй. После этого начались активные поиски, уже нашли два спасательных жилета, а также швартовую бухту, буй и мусор.

Есть предположение, что лодка может находиться в нейтральных водах.

Имена всех 21 моряков, находившихся на «Востоке», уже установлены, но их не публикуют в открытом доступе по морально-этическим соображениям.