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Видео якобы с пропавшего в Японском море «Востока» было снято на другом судне

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Фото: IZ.RU
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Власти Приморья заявили, что опубликованное ими видео с пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток» было сделано, вероятно, на другом плавсредстве. 

Запись была опубликована 27 января. Указывалось, что ее направил властям края агент судна. На кадрах видно, что плавсредство сковано льдом, палубу заливает вода.

Как уточнили в администрации, это последнее видео, присланное с борта судна, точная дата съемки неизвестна.

«По итогам детального ознакомления с записью информация о том, что она сделана с борта «Востока», не подтвердилась», — приводит сообщение администрации края «Интерфакс».

Как пояснили владельцы пропавшего «Востока» — компания «ДВ Флот», на записи человек отчетливо говорит, что судно следует в сторону Зарубино, а «Восток» плыл из порта Донхэ в порт Холмск, расположенный на Сахалине. Кроме того, видео не содержит информации о названии судна, дате и времени съемки.

Экипаж перестал выходить на связь 25 января, после того как на судне сработал аварийный радиобуй. На борту находились 20 человек, опубликован список их имен.

По предварительным данным, судно попало в 4–5-балльный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. Погодные условия и сейчас остаются тяжелыми, в районе поиска ветер достигает 20 м/с. В ходе поисков удалось обнаружить два спасательных жилета, спасательные круги и два плота

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