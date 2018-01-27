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Найденный плот с пропавшего судна «Восток» оказался пустым

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Фото: МЧС РФ
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Спасатели не обнаружили людей на первом из двух плотов пропавшего рыболовного судна «Восток». Об этом информирует пресс-служба приморского главка МЧС.

«После обследования первого, спасатели установили, что внутри спасательного плота вода. Никого обнаружено не было. Ведутся работы по подъему второго плота», — говорится на сайте ведомства.

В Морском спасательно-координационном центре во Владивостоке подтвердили, что найденный объект находился на пропавшем судном, пишет ТАСС.

Аварийный сигнал с «Востока» поступил 25 января, когда судно находилось в 50–70 милях от приморского порта Посьет. После этого экипаж перестал выходить на связь. В субботу спасатели обнаружили в районе поисков два плота.

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