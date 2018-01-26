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Раскрыты подробности о последнем сеансе связи с пропавшим судном «Восток»

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Фото: МЧС РФ
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Пропавшее в Японском море рыболовецкое судно «Восток» последний раз выходило на связь за два часа до исчезновения. Об этом сообщили в администрации Приморского края.

По данным МЧС, моряки связались с теплоходом «Абакан». При этом аварийные сигналы не подавались.

Сахалинский траулер «Восток» пропал 25 января. Аварийный радиобуй, принадлежавший судну, сработал в 200 км южнее мыса Гамова в Приморье. На борту находились 20 человек. Еще один матрос, ранее считавшийся пропавшим, оказался жив. Позже он рассказал о своем спасении.

По предварительной версии, судно потерпело крушение, попав в 4–5-балльный шторм с порывистым ветром до 24 м/с.

В поисках «Востока» задействованы два вертолета Ми-8, самолет Бе-200 и несколько кораблей. К поисково-спасательным работам привлечены более 100 человек и восемь единиц техники. К настоящему моменту обследованы свыше 5 тыс. кв. км акватории. В зоне поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга и бытовой мусор.

При этом спасатели сообщили, что погода в зоне поиска стремительно ухудшается: порывы ветра достигают 20 м/с, высота волн — 4,5 м.

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