К поискам пропавшего судна подключился Бе-200 Красноярского центра МЧС

Авиационную группировку в районе поисков пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток» усилит самолет Бе-200 из Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. Об этом передает в пятницу, 26 января, пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщается, что Бе-200 вылетел из аэропорта города Красноярск в 23:17 мск 25 января. На борту находится экипаж из шести человек и необходимое для проведения поисковых работ оборудование.

В настоящее время к поисково-спасательным работам привлечены два вертолета Ми-8, самолет Бе-200ЧС, а также морское судно «ФЕСКО-Диомид» и спасательный буксир «Спасатель Заборщиков». Всего в операции задействовано 108 человек и восемь единиц техники.

Портал iz.ru писал о том, что пропавший траулер в Японском море искали всю ночь, но следов судна и людей найти не удалось. Всего за время поисковой операции было обследовано более 4 тыс. кв. м акватории. Утром 25 января на месте поисков были обнаружены буй, бочка, бухта швартового конца, бытовой мусор и три спасательных жилета. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что поисковые работы осложняются большой волной и сильным ветром. В приморском поселке Славянка дежурят медики и приведена в готовность к размещению пострадавших Центральная районная больница.

Утром 25 января в Японском море в 50–70 милях от порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном судне «Восток». После того как попытки связаться с моряками не увенчались успехом, была развернута спасательная операция. Ранее сообщалось, что на борту траулера находился 21 человек.

«Восток», порт приписки которого Невельск, был построен в Корее в декабре в 1985 году. До 2011 года судно носило название Gray. Оно принадлежит сахалинской компании ООО «ДВ-Флот». Морозильный траулер следовал из порта Донгхэ в Республике Корея в Холмск Сахалинской области.