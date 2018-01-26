Прямой эфир

Следов пропавшего судна в Японском море ночью найти не удалось

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поиски пропавшего рыболовецкого судна «Восток» в Японском море велись всю ночь, но следов судна и людей найти не удалось. Об этом передают в пятницу, 26 января, в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.

Сообщается, что операция ночью не прекращалась. На месте поисков работали многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков» и теплоход «ФЕСКО-Диомид».

«С рассветом подана заявка на привлечение самолета Бе-200 из Хабаровска и вертолета Ми-8 МЧС, сейчас принимается решение по погоде. Там очень плохая погода и видимость плохая», — приводит ТАСС сообщение спасцентра.

Портал iz.ru писал о том, что сахалинское рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь утром 25 января. Аварийный радиобуй, принадлежавший траулеру, сработал в 200 км южнее мыса Гамова в Приморье. На борту находится 21 человек.

В ходе поисково-спасательной операции было обследовано более 4 тыс. кв. м акватории Японского моря. На месте поисков обнаружены буй, бочка, бухта швартового конца, бытовой мусор и три спасательных жилета. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что причиной крушения траулера в Японском море мог стать сильный шторм. По предварительной версии, судно оказалось в море в разгар шторма с порывами ветра до 24 м/с, однако приспособлено к таким метеоусловиям не было. Предположительно, его накрыло волной, а ураганный ветер мог опрокинуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавшее в Японском море судно может находиться в нейтральных водах
Экипаж пропавшего судна «Восток» мог воспользоваться спасательным плотом
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017