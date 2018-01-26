Следов пропавшего судна в Японском море ночью найти не удалось

Поиски пропавшего рыболовецкого судна «Восток» в Японском море велись всю ночь, но следов судна и людей найти не удалось. Об этом передают в пятницу, 26 января, в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.

Сообщается, что операция ночью не прекращалась. На месте поисков работали многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков» и теплоход «ФЕСКО-Диомид».

«С рассветом подана заявка на привлечение самолета Бе-200 из Хабаровска и вертолета Ми-8 МЧС, сейчас принимается решение по погоде. Там очень плохая погода и видимость плохая», — приводит ТАСС сообщение спасцентра.

Портал iz.ru писал о том, что сахалинское рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь утром 25 января. Аварийный радиобуй, принадлежавший траулеру, сработал в 200 км южнее мыса Гамова в Приморье. На борту находится 21 человек.

В ходе поисково-спасательной операции было обследовано более 4 тыс. кв. м акватории Японского моря. На месте поисков обнаружены буй, бочка, бухта швартового конца, бытовой мусор и три спасательных жилета. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что причиной крушения траулера в Японском море мог стать сильный шторм. По предварительной версии, судно оказалось в море в разгар шторма с порывами ветра до 24 м/с, однако приспособлено к таким метеоусловиям не было. Предположительно, его накрыло волной, а ураганный ветер мог опрокинуть.