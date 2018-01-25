Психологи из Сахалина подключатся к работе с близкими моряков «Востока»

Психологи Сахалинской области подключатся к работе с родственниками экипажа рыболовного судна «Восток», пропавшего в Японском море. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МЧС Александр Ивельский.

Судно следовало из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск Сахалинской области. 24 января аварийный радиобуй «Востока» подал сигнал бедствия в 200 км на юг от мыса Гамова в Приморском крае. На борту рыболовного судна находится 21 человек, все они жители Сахалина.

«В настоящее время наши психологи активно взаимодействуют с психологами Приморского края. Они уточняют списки, информацию. «Горячая линия» организована в Приморье, чтобы родственники получали актуальную информацию», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Как писал портал iz.ru, поиски пропавшего экипажа будут идти круглосуточно. Пока спасатели нашли только два спасательных жилета.