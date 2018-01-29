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Самолет МЧС завершил поиски пропавшего в Японском море судна «Восток»

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Один из двух самолетов МЧС Бе-200 вернулся после облета района поисков пропавшего в Японском море судна «Восток», пока ничего обнаружено не было. Об этом журналистам сообщил представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

«Сейчас с облета вернулся один самолет, ничего не обнаружено. На месте продолжает работу второй Бе-200 и суда», — цитирует собеседника агентство «РИА Новости».

Экипаж рыболовецкого судна «Восток» перестал выходить на связь 25 января после того, как сработал аварийный радиобуй. Всего на борту находились 20 человек. Известно, что судно попало под сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. В ходе поисков были обнаружены два спасательных жилета, спасательные круги и два плота

Один матрос, ранее считавшийся пропавшим, оказался жив. Позже он рассказал о своем спасении.

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