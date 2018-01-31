В Тихом океане пропал паром с 80 пассажирами

На борту парома-катамарана MV Butiraoi, пропавшего в акватории Тихого океана, находились 80 пассажиров и пять членов экипажа. Такие уточненные данные сообщили в национальной спасательной службе островного государства Кирибати.

Представитель службы уточнил, что на судне «было много подростков, возвращавшихся на столичный остров Тарава перед началом учебного года».

Паром вышел с острова Ноноути 18 января и направился на северо-запад. Спустя два дня судно должно было причалить на 280 км северо-западнее, у острова Тарава. О том, что оно не пришло в порт назначения, стало известно лишь спустя несколько дней.

Поиски пропавшего парома ведут находящиеся в акватории суда и четыре самолета. Надежда найти живых тает с каждым днем, признал один из руководителей спасательной операции новозеландец Пол Крэйвен.

В акватории была найдена шлюпка с семерыми спасшимися. Они рассказали, что паром внезапно «разломился и стал тонуть», пассажиры спешно его покинули, перебравшись на две шлюпки и плот.

Правительство Кирибати объявило национальную неделю молитвы за пропавших, сообщает ТАСС.