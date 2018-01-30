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Поиски судна «Восток» продлены на два дня

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Поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток» продлены до 31 января.

«Вчера сказали, что активная фаза завершена, но сегодня по нашему настоянию МЧС возобновило поиски», — сообщил генеральный директор компании «ДВ-флот» Станислав Мальчевский. Компания владела пропавшим судном.

Он уточнил, что судно «Океан» той же компании прекращает участие в поисках, поскольку центр спасения не видит необходимости в его привлечении.  

По словам Мальчевского, «поиски сместились уже в корейские воды», передает «РИА Новости».

Напомним, «Восток» перестал выходить на связь 25 января, после того как сработал аварийный радиобуй. Всего на борту находилось 20 человек. Известно, что судно попало в сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. Один член экипажа спасся, поскольку сошел с рыболовецкого судна в промежуточном порту.

Как писал iz.ru, моряки признаны пропавшими без вести.

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