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Оборудованная архитектором Ле Корбюзье жилая баржа затонула в Париже

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Фото: Global Look Press/Nicolas Briquet/Sopa Images
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Жилая баржа «Луиза Катерина», оборудованная известным архитектором Ле Корбюзье, затонула в реке Сена в центре Парижа. Об этом пишет ТАСС.

Плоскодонная баржа была построена в 1915 году. Изначально ее использовали для перевозки угля из Руана в Париж, а после приобретения судна Армией спасения в 1929 году архитектор Ле Корбюзье переоборудовал ее в плавучий приют для бездомных. 70-метровое судно вошло в список исторических памятников столицы Франции, с 2014 года на нем велись работы по созданию музея.

Как отмечает агентство, в последние недели уровень воды в Сене поднялся более чем на 5 м, из-за чего баржа оказалась на затопленной набережной. После схода воды судно отбуксировали к реке, однако через 15 минут баржа затонула. Предположительно во время перемещения был поврежден корпус «Луизы Катерины», изготовленный из армированного цемента.

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