Британскую галерею обвинили в цензуре из-за убранной картины с нимфами
Манчестерская художественная галерея сняла с экспозиции картину Джона Уильяма Уотерхауса «Гилас и нимфы». Музей хотел активизировать дискуссию о том, как воспринимать классические произведения в эпоху феминизма, однако столкнулся с негативной реакцией.
Инициатором перформанса выступили сотрудники музея и художница Соня Бойес. Картину, на которой изображен юноша и обнаженные девушки, убрали на время, однако посетители и пользователи соцсетей не оценили акцию.
Они обвинили галерею в цензуре, пуританстве и чрезмерной политкорректности, передает BBC News. «Феминизм сошел с ума», — писали в соцсетях.
Другие же предложили выставлять в музеях наряду с классическими произведениями работы, которые бы отражали современную идеологию.