Британскую галерею обвинили в цензуре из-за убранной картины с нимфами

Манчестерская художественная галерея сняла с экспозиции картину Джона Уильяма Уотерхауса «Гилас и нимфы». Музей хотел активизировать дискуссию о том, как воспринимать классические произведения в эпоху феминизма, однако столкнулся с негативной реакцией.

Инициатором перформанса выступили сотрудники музея и художница Соня Бойес. Картину, на которой изображен юноша и обнаженные девушки, убрали на время, однако посетители и пользователи соцсетей не оценили акцию.

We've been completely overwhelmed by the depth of feeling expressed here and are listening to you all. As soon as we've tied down dates for the public debates, we'll share them here and we look forward to you taking part in the discussions. Watch this space. pic.twitter.com/1LL1EVnhZ8 — MCR Art Gallery (@mcrartgallery) February 1, 2018

Они обвинили галерею в цензуре, пуританстве и чрезмерной политкорректности, передает BBC News. «Феминизм сошел с ума», — писали в соцсетях.

Другие же предложили выставлять в музеях наряду с классическими произведениями работы, которые бы отражали современную идеологию.