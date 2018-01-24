Сюрреализм и феминизм

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Что показывают на Неделе моды в Париже
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
В Париже в конце января проходит традиционная Неделя моды, на которой ведущие кутюрье продемонстрируют свои коллекции весна-лето – 2018. Новинки от Chanel, Dior, Armani и других дизайнеров — в галерее портала iz.ru. На фото: показ коллекции Christian Dior в Музее Родена, дизайнер Мария Грация Кьюри
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Показ весенне-летней коллекции французского дизайнера Александра Вотье
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Во время показа коллекции Chanel особое внимание привлекла «невеста», облаченная в белоснежный смокинг вместо привычного платья. Слева — крестный сын Карла Лагерфельда Хадсон Крониг
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Пале-Рояль, где проходил показ Chanel, был оформлен в духе классического французского сада, украшенного фонтанами и песчаными дорожками
Фото: Getty Images/Richard Bord
Показ весенне-летней коллекции модельера Алекси Мабий
Фото: REUTERS/Charles Platiau
Показ кутюрной коллекции Christian Dior в Музее Родена. Главными вдохновителями авторов стали современные феминистки
Фото: Global Look Press/ZUMA/PPS
Модели во время показа новой коллекции Schiaparelli весна-лето – 2018
Фото: Getty Images/Richard Bord
Показ коллекции модельера Жюльена Фурнье
Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Российский дизайнер Юлия Янина (слева)
Фото: REUTERS/Charles Platiau
Показ кутюрной коллекции Christian Dior в Музее Родена
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