Сюрреализм и феминизм

В Париже в конце января проходит традиционная Неделя моды, на которой ведущие кутюрье продемонстрируют свои коллекции весна-лето – 2018. Новинки от Chanel, Dior, Armani и других дизайнеров — в галерее портала iz.ru. На фото: показ коллекции Christian Dior в Музее Родена, дизайнер Мария Грация Кьюри