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Умерла женщина с «феминистского» плаката We Can Do It!

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Фото: Wikipedia.org
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Наоми Паркер Фрэйли, которая предположительно была прототипом для знаменитого плаката We Can Do It! («Мы можем сделать это!»), умерла в возрасте 96 лет, сообщает телеканал CNN.

Она скончалась в хосписе города Логвью на северо-западе США.

По данным телеканала, именно фото Фрэйли за токарным станком в рабочей блузе и красном платке в крапинку стало вдохновением для культового плаката Дж. Говарда Миллера 1942 года.

В то время сама героиня работала на калифорнийской станции авиации ВМС США и была одной из миллионов американок, которые составляли существенную часть рабочей силы во время войны.

Образ героини плаката получил прозвище «Рози Клепальщицы» и стал узнаваемым символом феминистского движения в конце XX века.

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