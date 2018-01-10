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Умер Михаил Державин

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В Москве на 82-м году жизни скончался народный артист России Михаил Державин. Ведущий актер Московского театра сатиры ушел из жизни после продолжительной болезни. За свою карьеру легендарный актер работал в театре, в кино и на телевидении.

Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы «Утренняя почта» (в середине 1980-х годов) и «Хочу знать» (в 2007–2013 годах). 

Фильмография актера насчитывает около 30 кинолент. Среди них: «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), «Бабник» (1990), «Моя морячка» (1990).

Державин был удостоен двух орденов «За заслуги перед Отечеством».

Дата прощания и похорон пока не сообщается.

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