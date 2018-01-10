Михаил Державин говорил о себе: «Профессию не выбирал, она выбрала меня». Его родители — вахтанговские артисты, а театральное училище было буквально в соседнем подъезде дома, в котором он вырос. Щукин был его «крестным отцом», Рихтер играл ему дома на рояле, а Аркадий Райкин одолжил костюм для первого выступления.

В фильме «Разные судьбы» в 1956 году Державин впервые появился на киноэкране, будучи еще студентом Щукинского училища. Но всесоюзная известность и любовь миллионов зрителей на него обрушилась только через 10 лет, когда на телеэкраны страны вышла легендарная программа «Кабачок «13 стульев». В одночасье импозантный «пан ведущий» с легким налетом европейского лоска в то время стал безоговорочным секс-символом на одной шестой части суши.

В его театральной судьбе всего два театра — Ленинского Комсомола и Сатиры. Каждый спектакль с участием Державина гарантировал аншлаг и полные сборы.

«Мой друг — худрук», — любил повторять Михаил Державин. Многолетняя дружба с Александром Ширвиндтом переросла в творческий дуэт, без которого в советское время не обходился ни один праздничный концерт государственного уровня, а главным поклонником артистов был сам Леонид Брежнев.