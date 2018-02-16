Пожар возник на большом противолодочном корабле в порту Владивостока

Пожар произошел на борту большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в порту Владивостока, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.

«Сейчас идет тушение пожара в машинно-котельном отделении. Работают около 50 пожарных. Вывели 106 человек экипажа. Жертв и пострадавших нет. Идет локализация и выяснение площади возгорания», — подтвердили агентству «Интерфакс» о Владивостокском спасательном координационном центре (СКЦ).

Сообщения от пресс-службы ТОФ РФ или Восточного военного округа пока не поступали.