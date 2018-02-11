Ликвидирован пожар на судне «Камчатский лосось» в порту Мурманска

Крупный пожар на рыболовецком судне «Камчатский лосось» в порту Мурманска ликвидирован. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Пожар на судне «Камчатский лосось» ликвидирован в 01:47 мск», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Пожар на судне возник 10 февраля примерно в 16:00 мск. Огонь распространился с верхней палубы, площадь возгорания составила 200 кв. м. Никто не пострадал. «Камчатский лосось» находился в плавдоке № 2 судоремонтного завода морского флота.

По данным Роспотребнадзора, загрязнения окружающей среды из-за пожара не предполагается.

В ликвидации пожара принимали участие 27 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники.

Причины возгорания выясняются.

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