Прямой эфир

Ликвидирован пожар на судне «Камчатский лосось» в порту Мурманска

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупный пожар на рыболовецком судне «Камчатский лосось» в порту Мурманска ликвидирован. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Пожар на судне «Камчатский лосось» ликвидирован в 01:47 мск», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Пожар на судне возник 10 февраля примерно в 16:00 мск. Огонь распространился с верхней палубы, площадь возгорания составила 200 кв. м. Никто не пострадал. «Камчатский лосось» находился в плавдоке № 2 судоремонтного завода морского флота.

По данным Роспотребнадзора, загрязнения окружающей среды из-за пожара не предполагается.

В ликвидации пожара принимали участие 27 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники.

Причины возгорания выясняются.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Китайском море загорелся иранский танкер, столкнувшийся с сухогрузом. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
При пожаре в Томске погиб один человек
Пожар в гостиничном комплексе в Калининграде потушен

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017