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Сербия и Черногория могут стать членами ЕС до 2025 года

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Фото: TASS/Zuma/Wiktor Dabkowski
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Сербия и Черногория могут стать членами Евросоюза до 2025 года, если выполнят все требования объединения. С таким заявлением выступил еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан.

Политик сравнил расширение ЕС с регатой, в которой Сербия и Черногория «находятся впереди всех». Хан отметил, что Брюссель начал «официальные переговоры» со странами, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Чисто теоретически они могут вступить в ЕС в 2025 году, но при условии, что выполнят все требования», — подчеркнул Хан.

Как писал портал iz.ru, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил уверенность, что Сербия и Черногория станут членами ЕС до 2025 года.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич отмечал, что членство в ЕС является внешнеполитическим приоритетом страны. При этом Белград не намерен портить отношения с Россией и вводить санкции в отношении Москвы.

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