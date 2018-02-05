Сербия и Черногория могут стать членами ЕС до 2025 года

Сербия и Черногория могут стать членами Евросоюза до 2025 года, если выполнят все требования объединения. С таким заявлением выступил еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан.

Политик сравнил расширение ЕС с регатой, в которой Сербия и Черногория «находятся впереди всех». Хан отметил, что Брюссель начал «официальные переговоры» со странами, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Чисто теоретически они могут вступить в ЕС в 2025 году, но при условии, что выполнят все требования», — подчеркнул Хан.

Как писал портал iz.ru, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил уверенность, что Сербия и Черногория станут членами ЕС до 2025 года.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич отмечал, что членство в ЕС является внешнеполитическим приоритетом страны. При этом Белград не намерен портить отношения с Россией и вводить санкции в отношении Москвы.