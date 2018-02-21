В школе США полицейские предотвратили стрельбу

В школе в американском городе Уиттьер (штат Калифорния) полицейские предотвратили стрельбу. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя управления шерифа округа Лос-Анджелес.

В намерении устроить массовое убийство в учебном заведении подозревается один из учеников средней школы «Эль-Камино», чьи угрозы открыть стрельбу услышал охранник школы. Мужчина сообщил в полицию.

В доме подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого обнаружено большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

Напомним, в последний раз стрельба в американской школе произошла 14 февраля. Жертвами происшествия стали 17 человек. Стрелком оказался бывший ученик школы, он задержан.