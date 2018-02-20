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Звонок о бомбе в махачкалинской школе оказался ложным

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Звонок о минировании школы в Махачкале оказался ложным, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Правоохранительные органы завершили проверку школы № 42 города Махачкалы после сообщения о взрывном устройстве. Звонок оказался ложным», — говорится в сообщении.

Оцепление вокруг школы снято, занятия были отменены, они продолжатся 21 февраля. Личность позвонившего устанавливается.

Ранее сообщалось, что ученики и преподаватели махачкалинской школы № 42 города были эвакуированы после звонка о якобы заложенной в здании бомбе. Школу обследовали саперы и кинологи.

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