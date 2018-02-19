Угрожавший расправой нескольким школам подросток арестован во Флориде

Подросток в американском городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, был арестован за сообщения в Instagram, в которых он угрожал совершить убийства в нескольких школах на территории округа Броуард. Об этом сообщает местное управление шерифа в воскресенье, 18 февраля.

Сообщается, что в районе 0:00 16 февраля сотрудники полиции были извещены, что в Instagram появился пост, где автор угрожает учинить расправу в нескольких местных школах. После оперативного расследования подросток был найден и взят под стражу во второй половине дня.

В своем Twitter управление шерифа Броуарда отметило, что подросток выглядел раскаявшимся и разместил пост с целью напугать своего двоюродного брата. Теперь молодому человеку грозит обвинение в правонарушении третьей степени тяжести.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 14 февраля во время стрельбы в школе «Марджори Стоунмен Дуглас» погибли 17 человек, еще пятеро пострадавших тяжело ранены.

Злоумышленником оказался 19-летний бывший ученик школы Николас Круз. На данный момент он признал вину и намерен пойти на сделку со следствием, чтобы сохранить жизнь.