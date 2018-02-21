Прямой эфир
Сюжет:

Власти Флориды готовы казнить стрелка из Паркленда в случае смертного приговора

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Mike Stocker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти штата Флорида в США готовы казнить Николаса Круза, расстрелявшего 17 человек в школе города Паркленд, если суд вынесет в его отношении смертный приговор. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу губернатора штата Рика Скотта.

«Прокуратура штата ясно заявила, что данный случай предусматривает смертную казнь. Мы хотим обеспечить то, чтобы данное лицо (Николас Круз. —Ред.) понесло полную ответственность за содеянное и чтобы справедливость восторжествовала во имя жертв и их семей», — приводит ТАСС выдержку из заявления представителей губернатора.

Трагедия произошла в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» города Паркленда 14 февраля. Бывший ученик образовательного учреждения 19-летний Николас Круз открыл огонь по школьникам из полуавтоматической винтовки AR-15. В результате погибли 17 человек. Стрелок был задержан в тот же день.

Ранее портал iz.ru писал, что троих погибших учеников посмертно наградили медалями Армии США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
19-летний стрелок из Флориды легально приобрел семь единиц оружия
Стрелок из Флориды намерен обменять казнь на пожизненное заключение

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017