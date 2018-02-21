Власти Флориды готовы казнить стрелка из Паркленда в случае смертного приговора

Власти штата Флорида в США готовы казнить Николаса Круза, расстрелявшего 17 человек в школе города Паркленд, если суд вынесет в его отношении смертный приговор. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу губернатора штата Рика Скотта.

«Прокуратура штата ясно заявила, что данный случай предусматривает смертную казнь. Мы хотим обеспечить то, чтобы данное лицо (Николас Круз. —Ред.) понесло полную ответственность за содеянное и чтобы справедливость восторжествовала во имя жертв и их семей», — приводит ТАСС выдержку из заявления представителей губернатора.

Трагедия произошла в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» города Паркленда 14 февраля. Бывший ученик образовательного учреждения 19-летний Николас Круз открыл огонь по школьникам из полуавтоматической винтовки AR-15. В результате погибли 17 человек. Стрелок был задержан в тот же день.

Ранее портал iz.ru писал, что троих погибших учеников посмертно наградили медалями Армии США.