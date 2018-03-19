Предприниматель случайно застрелил егеря в Ярославской области

На бизнесмена в Ярославской области завели уголовное дело за случайный выстрел по егерю, раненый мужчина скончался от кровопотери.

Инцидент произошел во время загона волков. Охотник, стреляя из ружья, по неосторожности ранил егеря. 61-летний пострадавший скончался на месте из-за серьезной кровопотери, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Уголовное дело в отношении предпринимателя возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.