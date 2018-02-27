Ребенок случайно подстрелил друга во время игры с оружием в Калининграде
10-летний мальчик случайно подстрелил своего товарища в плечо, играя с карабином в Калининграде, пострадавший госпитализирован в реанимацию.
Инцидент произошел в одной из квартир на Сельме. Двое детей играли с огнестрельным оружием, и случайно один из мальчиков выстрелил. Второй ребенок получил серьезное ранение в плечо. Медиков вызвали соседи, к которым обратились дети, сообщает «Калининград.Ru».
Скорая помощь доставила раненого ребенка в больницу. Мальчика прооперировали, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
По факту произошедшего проверку проводит полиция.