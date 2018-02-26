СК проверяет сообщения о стрельбе в одной из школ Ярославля

Следователи проверяют сообщения о стрельбе на территории одной из школ в Ярославле. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

О стрельбе в школе в Заволжском районе города сообщили в понедельник, 26 февраля, местные СМИ. По их данным, оружие принес в школу 15-летний подросток и совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал, одна пуля попала в подошву ботинка одноклассника. По данным пресс-службы регионального УМВД, выстрелы были произведены во дворе школы. Также в полиции отметили, что подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. С родителями школьника уже провели профилактическую работу, оружие изъяли. Следственный комитет проводит проверку по данному факту, процессуальное решение будет принято по ее итогам, сообщает BFM.RU.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка сообщил о создании ведомства по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних после инцидентов в школах Улан-Удэ и Перми.

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