Роскомнадзор организовал лекции для школьников по защите личных данных

Роскомнадзор проводит в День защиты детей мероприятия для школьников по теме защиты личных данных в сети. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

«Цель мероприятий — воспитание бережного отношения подростков к своим персональным данным, особенно в сети Интернет, разъяснение основ обеспечения безопасности и конфиденциальности информации о личности», — говорится в релизе.

Открытые уроки, лекции, викторины и круглые столы организованы для школьников во всех федеральных округах. Как отмечают в Роскомнадзоре, мероприятия по безопасности в интернете для детей, которые ведомство провело за последние годы, охватили в общей сложности 1,4 млн подростков.

28 мая Роскомнадзор провел заседание по вопросам подготовки к 9-й Международной конференции «Защита персональных данных». Она должна состояться в ноябре 2018 года.