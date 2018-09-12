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Первый в России IT-диктант напишут в Тюмени

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В городах Тюменской области завтра, 13 сентября, напишут первый в России IT-диктант. Очные площадки будут работать в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Жители других городов также смогут проверить свои знания в IT-сфере в режиме онлайн. Для них задания будут доступны в течение всего дня.

Как уточняет портал «Наш город», диктант — это набор тестовых заданий разного уровня сложности. На их выполнение дадут один час.

Организаторы диктанта говорят, что цифровые технологии присутствуют в жизни каждого современного человека и диктант призван привлечь общество к развитию цифровой экономики в России.

Ранее сообщалось, что остров Русский могут сделать «территорией киборгов». Предложение исходит от группы высокотехнологичных российских компаний, сообщил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков.

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