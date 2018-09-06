Хакеры украли данные пассажиров British Airways

Британская авиакомпания British Airways подтвердила факт хакерской атаки на официальный сайт и мобильное приложение. Об этом 6 сентября пишет издание The Daily Star.

Авиаперевозчик признал, что злоумышленники украли данные о кредитных картах клиентов. Информацию о поездках или паспортных данных они не похитили.

«Мы крайне сожалеем о том, что произошел такой сбой, причиной которого стали преступные действия. Мы серьезно относимся к защите данных наших клиентов», — сказал исполнительный директор British Airways Алекс Круз.

Компания проводит внутреннее расследование и связывается с клиентами, предоставляя им рекомендации о том, как минимизировать дальнейшие последствия атаки. В настоящее время работа сайта и приложения British Airways возобновлена.

В июле неизвестные вымогали у аэропорта Домодедово биткоины в обмен на безопасность. Воздушной гавани угрожали взломом навигационных систем и требовали за отказ от кибератаки несколько сотен биткоинов.