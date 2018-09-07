Прямой эфир

Россияне смогут контролировать использование своих персональных данных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Россияне стали чаще жаловаться на незаконное использование их данных
Чаще всего закон нарушают банки, коллекторы и организации сферы ЖКХ

В России появится ресурс, с помощью которого граждане смогут получить информацию об использовании их персональных данных. Также пользователи портала смогут ввести запрет на такое использование другими лицами. Об этом говорится в паспорте правительственной программы «Цифровая экономика», с которой ознакомились «Известия».

Новый ресурс создается в целях информирования граждан об обработке их персональных данных и должен появиться до конца этого года, однако ввод в эксплуатацию запланирован на год позже.

По словам экспертов, появление сайта поспособствует более деликатному обращению компаний с данными пользователей и упростит жизнь россиян. Однако государству придется обязать компании передавать такие сведения на законодательном уровне, а сами учреждения должны будут доработать свои информационные системы.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Граждане узнают об использовании их персональных данных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Малайзии похищены персональные данные более 220 тыс. доноров
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017