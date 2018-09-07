Россияне смогут контролировать использование своих персональных данных

В России появится ресурс, с помощью которого граждане смогут получить информацию об использовании их персональных данных. Также пользователи портала смогут ввести запрет на такое использование другими лицами. Об этом говорится в паспорте правительственной программы «Цифровая экономика», с которой ознакомились «Известия».

Новый ресурс создается в целях информирования граждан об обработке их персональных данных и должен появиться до конца этого года, однако ввод в эксплуатацию запланирован на год позже.

По словам экспертов, появление сайта поспособствует более деликатному обращению компаний с данными пользователей и упростит жизнь россиян. Однако государству придется обязать компании передавать такие сведения на законодательном уровне, а сами учреждения должны будут доработать свои информационные системы.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Граждане узнают об использовании их персональных данных