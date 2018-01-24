В Малайзии похищены персональные данные более 220 тыс. доноров

В Малайзии были похищены персональные данные более чем 220 тыс. доноров человеческих органов. Об этом пишет в среду, 24 января, газета The New Straits Times.

По данным издания, в сети появился файл от 31 августа 2016 года с номерами медицинских карт, домашними адресами, номерами телефонов доноров, а также их ближайших родственников. По предварительным данным, база данных могла быть похищена из государственных больниц, а также Национального центра трансплантологии. Сообщается, что в ней содержится информация о пациентах с 1997 по 2016 год.

Портал iz.ru писал о том, что хакеры похитили данные более 46 млн пользователей сотовых операторов в Малайзии. Кража личных данных произошла в 2014 году и стала крупнейшим подобным преступлением в Азии.