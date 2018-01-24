Прямой эфир

В Малайзии похищены персональные данные более 220 тыс. доноров

0
Фото: Global Look Press/Soeren Stache/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Малайзии были похищены персональные данные более чем 220 тыс. доноров человеческих органов. Об этом пишет в среду, 24 января, газета The New Straits Times.

По данным издания, в сети появился файл от 31 августа 2016 года с номерами медицинских карт, домашними адресами, номерами телефонов доноров, а также их ближайших родственников. По предварительным данным, база данных могла быть похищена из государственных больниц, а также Национального центра трансплантологии. Сообщается, что в ней содержится информация о пациентах с 1997 по 2016 год.

Портал iz.ru писал о том, что хакеры похитили данные более 46 млн пользователей сотовых операторов в Малайзии. Кража личных данных произошла в 2014 году и стала крупнейшим подобным преступлением в Азии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школьник с аутизмом выдал себя за главу ЦРУ и получил секретные данные
Юный британский хакер использовал личные данные директора ЦРУ
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017