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Остров Русский предложили сделать «территорией киборгов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Группа высокотехнологичных российских компаний предложила сделать остров Русский во Владивостоке «территорией киборгов». Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков.

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Заявление он сделал в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«У нас есть инициатива группы российских технологических компаний сделать остров Русский территорией киборгов. Звучит фантастично, но для этих компаний это повседневный обычный бизнес», — цитирует его «РИА Новости». Речь шла о бизнесе на рынке киберпротезов для людей с ограниченными возможностями.

Песков поделился мнением, что компании продвигают подход, что человек становится не лицом с ограниченными возможностями, а индивидуумом со сверхспособностями.

«Он (подход. — Ред.) создает очень правильный идеологический посыл, в том числе для наших глобальных амбиций», — подчеркнул спецпредставитель президента.

Компании хотят создать цифровую платформу, где они собирали бы данные и обменивались ими.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 11–13 сентября. Основными темами форума стали развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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