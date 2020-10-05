В пользу навыков: у молодежи растет спрос на профессиональное образование

В Пензенской области 54% выпускников девятых классов пошли учиться в колледж. О схожей статистике по стране в начале года заявляли и в Министерстве просвещения. По мнению ряда экспертов, сегодня в выпускниках колледжей нуждаются многие производства, а зарплата хороших специалистов порой может сравниться с доходами топ-менеджеров, однако проблема остается в негативном восприятии среднего профессионального образования (СПО) как школьниками, так и их родителями. Подробности — в материале «Известий».

Более половины по области

В Пензенской области 54% выпускников девятых классов пошли учиться в колледж, сообщила врио заместителя министра образования региона Елена Петросова. «Конкурс был колоссальный. Это связано не с большим количеством детей и малым количеством бюджетных мест, а с интересом к этим образовательным организациям. Появились новые мастерские, высококлассное оборудование, на котором дети пришли и поработали, получили профессиональные навыки», — заявила Петросова.

Однако, по ее словам, «это не значит, что они остановились на этой профессии», так как дальше выпускники колледжей смогут пойти и в высшие учебные заведения и получать образование по другим направлениям.

Миллиарды на мастерские

Похожая статистика была зафиксирована не только в Пензенской области, но и в стране в целом. Как заявлял в начале этого года заместитель министра просвещения Виктор Басюк, в настоящее время 60% выпускников девятых классов выбирают обучение в колледжах и техникумах.

В пользу навыков1 Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Способствует этому ряд факторов, в числе которых активное финансирование колледжей в рамках национального проекта «Образование». Так, на обновление материально-технической базы таких учебных заведений в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» в 2019–2020 годах было выделено более 7,3 млрд рублей, в результате чего в 65 субъектах Российской Федерации создано 800 мастерских. На 2021 год предусмотрено более 4,3 млрд рублей. Всего к 2024 году планируется создать 5 тыс. мастерских.

В целом же переоснащение и создание мастерских планируется по семи направлениям: искусство, дизайн и сфера услуг, строительство, информационно-коммуникационные технологии, обслуживание транспорта и логистика, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство, социальная сфера.

Легче получить работу

Как показывает динамика последних лет, СПО приобретает всё большую популярность, потому что зачастую выпускникам таких учреждений проще получить работу, отметил в разговоре с «Известиями» директор АНО «Молодежный потенциал страны» Кирилл Лукьяненко.

— Наверное, главный плюс в том, что СПО дает с большей вероятностью работу, чем окончание высших учебных заведений, особенно в реальном секторе экономики. Кроме того, РАНХиГС проводил мониторинг и выявил рост популярности СПО среди молодых людей. Но опять же это всё зависит от субъектов, — указывает Лукьяненко. — У нас во многих регионах идет привязка между образовательными учреждениями СПО и непосредственно работодателями. То есть в реальном секторе экономики предприятия заинтересованы в том, чтобы принимать на работу сразу квалифицированных специалистов. На сегодняшний день мы имеем практику внедрения элементов дуального образования, когда студент во время обучения проходит теоретическую часть в образовательном учреждении, а практическую — непосредственно на предприятии, и уже по итогам обучения предприятие решает, готово ли оно брать специалиста сразу на работу.

В пользу навыков2 Фото: РИА Новости/Павел Львов

На производстве охотно рассматривают выпускников колледжей, но на сегодняшний день работодатели ощущают их нехватку, считает HR-эксперт Зулия Лоикова.

— У меня есть клиенты из инженерных компаний, например со своим собственным производством, где требуются сварщики, токари. У этих специалистов действительно хорошие зарплаты. Например, хороший токарь может зарабатывать и 350 тыс. рублей, как топ-менеджер. Но, к сожалению, данные профессии не очень популярны у молодежи, потому что мало кто считает их престижными . А на самом деле спрос огромный. Из-за недостатка специалистов многие компании задумываются над сотрудничеством с такими колледжами, для того чтобы выращивать под себя будущих работников, — сообщает специалист.

Сначала практика, потом вуз

Важно понимать, что направления подготовки СПО не ограничиваются только техническими вещами — это могут быть и гуманитарные направления, отмечает Кирилл Лукьяненко.

— Понятно, что есть перечень профессий, где высшее образование необходимо. Или же есть работодатели, которые выдвигают такое требование в качестве обязательного условия. Но это всё очень субъективно, — указал он.

Примерно 60% выпускников колледжей затем всё же идут получать высшее образование, сообщила в разговоре с «Известиями» руководитель отдела практик, маркетинга и трудоустройства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Надежда Ефимова.

В пользу навыков3 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— В рамках нашего университета есть два колледжа. Выпускники этих колледжей, конечно, востребованы, потому что у них хорошая практическая подготовка, они уже многое умеют делать руками. Например, очень хорошая практика у обучающихся конструированию и технологиям швейных изделий или обуви, после чего ребята выходят почти готовыми специалистами, — отмечает Ефимова. — Зачастую потом они уже просто идут получать высшее образование по направлению подготовки, на котором они учились в колледже. Это лучший вариант, потому что практическая подготовка в вузах не настолько эффективна, как у колледжей.

Работодатели, как правило, обращаются в профильный вуз, оставляя заявку по вакансиям. В последнее время очень активизировались работодатели, ищущие дизайнеров. Они предлагают хорошие зарплаты и готовы брать студентов на практику, указывает Ефимова.

— В нашем вузе студенты, которые учатся на профиле «Автоматизация процессов», параллельно еще учатся и в колледжах, чтобы иметь высшее образование, но при этом обрести рабочую профессию, например электросварщик, электромонтер лифтового оборудования. Последнее — очень востребованная рабочая профессия. Такие специалисты, как правило, заканчивают колледж, потом университет, а идут работать именно слесарями по лифтовому оборудованию, потому что в этой сфере очень хорошие зарплаты, — рассказала собеседница «Известий».

Проблема восприятия

Однако ментальность родителей еще не изменилась, и большинство все-таки хотят, чтобы дети получили высшее образование, трудились не на рабочих специальностях, а были бы управленцами или офисными работниками, считает президент Южно-Российского клуба HR-менеджеров Галина Стороженко. «И становится всё более очевидным разрыв между тем, что родители хотят дать лучшее своим детям, и необходимостью для рынка роста числа специалистов, имеющих прикладные навыки», — подчеркивает эксперт.

— В целом сейчас усложняется сдача ЕГЭ, многие школьники не идут в этом направлении, выбирая колледж как более простую модель построения обучения. Как мне кажется, это такой долгосрочный тренд: выбор в пользу колледжей вместо университетов будет набирать обороты в течение ближайших 5–10 лет, — считает Галина Стороженко.

В пользу навыков4 Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Если говорить про конкурентоспособность вузов и средних специальных учебных заведений, то, конечно, высшее образование всегда воспринимается более приоритетно, статусно, даже если человек не работает по профессии, отметила в разговоре с «Известиями» карьерный консультант, эксперт по оценке и развитию персонала Наталья Осетрова. Но с точки зрения прикладного характера профессии и ее постоянного спроса на рынке (к примеру, сантехники будут востребованы всегда, вопрос лишь в конкурентности оплаты труда) специалисты с профессиональным образованием могут быть в более выигрышном положении, указывает специалист.