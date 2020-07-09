Юношеский подряд: молодежь предложили трудоустраивать за госсчет

Выпускников вузов и колледжей предложили устраивать на годовые стажировки, а зарплату новичков или ее часть — компенсировать из бюджета. Такую инициативу в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений направила Федерация независимых профсоюзов (ФНПР). Идею уже поддержали работодатели, но чиновники пока не обозначили свою позицию. Мера могла бы помочь побороть безработицу среди молодежи, но, по расчетам «Известий», для этого в госбюджете придется найти от 12 млрд до 100 млрд рублей в год.

Безработный «кот в мешке»

Инициатива об оплачиваемых за счет государства стажировках для выпускников сформулирована в письме в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК; объединяет представителей правительства, работодателей и профсоюзов). Документ, с которым ознакомились «Известия», подписала зампред ФНПР Нина Кузьмина. Федерация предлагает закрепить в законодательстве положение о том, что выпускники вузов, а также колледжей, техникумов и других организаций среднего профессионального образования имеют право на оплачиваемую стажировку сроком на один год с субсидированием заработной платы со стороны государства. Воплощение идеи в жизнь решило бы основные проблемы в области трудоустройства выпускников: отсутствие опыта работы и права на первое рабочее место, отмечено в документе. В нем же указано, что инициативу можно включить в национальный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Также в письме уточняется, что на одном из совещаний по формированию этого плана представители организации уже предложили такую идею.

На ближайших заседаниях РТК этот вопрос обсуждать не планируется, сказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей работу комиссии.

В Минтруд предложение ФНПР пока не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. Но после получения инициативы министерство «обязательно рассмотрит ее вместе с социальными партнерами в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», уточнили там.

Для решения проблемы молодежной занятости уже создается цифровая витрина стажировок и практик на базе портала «Работа в России», отметили в Минтруде. Кроме того, выпускников поддерживают региональные правительства. Например, в Москве, Ленинградской, Волгоградской, Липецкой, Оренбургской и Сахалинской областях.

Этим летом, по официальным оценкам, на рынок труда выйдет около 1 млн молодых специалистов: 738 тыс. выпускников колледжей и техникумов и 267 тыс. окончивших вузы. В случае если государство будет платить им даже минимальную зарплату 12,1 тыс. рублей, нагрузка на бюджет превысит 12 млрд рублей в месяц и 145 млрд в год.

На практике сумма уменьшится за счет того, что часть выпускников захочет продолжить образование, а некоторые смогут найти работу сами, пояснила «Известиям» замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская. Но даже если расходы составят больше 100 млрд, это вряд ли будет фатально для казны, полагает она.

Молодежь — одна из категорий, сталкивающихся с трудностями в поиске работы из-за отсутствия опыта. Пособие по безработице для впервые вышедших на рынок труда минимальное — 1,5 тыс. рублей в месяц, правда, из-за пандемии коронавируса оно увеличено до 4,5 тыс. рублей, напомнила специалист. Кроме того, законодательство запрещает заключать с выпускниками срочный трудовой договор или устанавливать испытательный срок в течение года после получения диплома, отметила Елена Косаковская. Именно поэтому профсоюзы и предлагают субсидировать зарплату стажера в этот период, пояснила она.

— Нанимать кота в мешке, от которого потом еще и не избавишься, довольно сложно. Субсидирование зарплат — хороший способ помочь молодежи. Вопрос финансирования, конечно, требует обсуждения. Например, расходы могли бы разделить между собой государство и работодатель, — рассуждает Елена Косаковская.

В России уже есть опыт субсидирования зарплат, напомнила она. Например, по программе повышения трудовой мобильности работодатель получает от государства 225 тыс. рублей, которые могут быть направлены на помощь сотруднику при переезде в другой регион и надбавки к заработку.

Дело в деньгах

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) также прорабатывали идею субсидирования зарплат выпускников, сообщил «Известиям» вице-президент организации Федор Прокопов. Однако бизнес считает необходимым еще и снять запрет на заключение срочных трудовых договоров с выпускниками, рассказал он. Речь о контрактах, которые заключают на определенный период — например, три месяца, полгода, год. Когда срок заканчивается, работодатель и сотрудник могут заключить новое соглашение или расстаться.

— Большой вопрос — в сумме компенсации работодателю. Если это МРОТ, то бизнес вряд ли будет заинтересован, придется доплачивать значительную сумму. А с учетом уплаты налогов и взносов в соцфонды половина суммы обесценивается, — отметил Федор Прокопов.

К механизму реализации идеи пока слишком много вопросов, полагает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина. В частности, неясно, в какие организации предлагается устраивать выпускников. Некоторые крупные компании и государственные органы и сейчас практикуют целевое обучение студентов нужных им специальностей и направлений, напомнила она.

— Распространить такую инициативу на широкий круг частных компаний, скорее всего, вряд ли получится. Здесь можно было бы начать с реализации каких-то пилотных проектов в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы и с тщательного анализа отраслей, которые наиболее нуждаются в такой кадровой поддержке, — предложила Елена Бабкина.

Если пройти такую стажировку изъявят желание 5% от в среднем 1 млн выпускников и их зарплата составит примерно 20 тыс. рублей, то на реализацию инициативы потребуется минимум 1 млрд рублей в месяц, рассчитала эксперт.

Ранее премьер Михаил Мишустин поручил министерствам к сентябрю предложить меры, повышающие шансы выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений на получение работы. Чиновники должны придумать, как на фоне роста безработицы оптимизировать каналы связи между компаниями и выпускниками на базе организаций по трудоустройству, а также разработать способы обучения вчерашних студентов дополнительным востребованным профессиональным навыкам.