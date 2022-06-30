Для ректора РАНХиГС Владимира Мау запросили домашний арест

Следствие запросило домашний арест для ректора РАНХиГС Владимира Мау. Ходатайство об избрании такой меры пресечения на срок до 7 августа поступило в Тверской районный суд Москвы 30 июня.

Ранее в четверг источник сообщил «Известиям» о задержании Мау. Сообщалось, что следователи столичного ГУ МВД предъявили ему обвинение в совершении хищения денежных средств университета.

За день до этого Мау допросили по уголовному делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, вследствие чего и было принято решение о возбуждении дела.

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