США призвали Россию сфокусироваться на борьбе с ИГ

США призывают Россию направить свои усилия на борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и предотвратить «ненужный конфликт».

Так представитель Пентагона прокомментировал заявления Минобороны РФ о том, что граница Сирии и Иордании рядом с американской базой в Эт-Танфе превратилась в 100-километровую черную дыру, откуда атакуют отряды террористов ИГ, сообщает «РИА Новости».

«Мы призываем режим (власти Сирии) и Россию сфокусировать усилия на ИГ и предотвратить ненужный конфликт, который отвлечет от этой миссии и будет способствовать дальнейшей нестабильности в Сирии», — сказал он.

По словам собеседника агентства, США стремятся предотвращать конфликты во время всех операций, однако оставляют за собой право реагировать в целях самозащиты и защиты своих союзников.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сирийская армия при поддержке российских ВКС добилась того, что боевики ИГ контролируют менее 10% территории страны.