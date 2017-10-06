Трамп высоко оценил усилия США в борьбе с ИГ

Американский президент Дональд Трамп дал высокую оценку усилиям военных США в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). Об этом хозяин Белого дома заявил во время встречи с американскими военачальниками.

«РИА Новости» сообщает, что Трамп упомянул о кампании США в Афганистане и противостоянии северокорейской угрозе.

«Президент дал высокую оценку усилиям военного командования в борьбе с ИГ, проведению гораздо более агрессивной кампании в Афганистане, противостоянию северокорейской угрозе, противодействию угрозе со стороны Ирана», — говорится в комментарии Белого дома.

Портал iz.ru ранее сообщил, что перед торжественным ужином с военным руководством США Трамп рассказал журналистам о «затишье перед бурей», не уточняя, о чем именно идет речь.