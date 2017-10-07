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ВКС РФ уничтожила в Сирии отряд наемников южнее Дейр-эз-Зора

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Российская авиация уничтожила около 60 иностранных наемников, входивших в отряд, замеченный южнее сирийского Дейр-эз-Зора. Отряд наемников ликвидирован в долине реки Евфрат воздушным ударом. Среди наемников — выходцы из СНГ, Туниса и Египта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В колонне были 12 внедорожников с крупнокалиберным вооружением, они также ликвидированы.

Портал iz.ru сообщил, что войска Сирийской Арабской Республики (САР) вошли в город Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

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