ВКС РФ уничтожила в Сирии отряд наемников южнее Дейр-эз-Зора

Российская авиация уничтожила около 60 иностранных наемников, входивших в отряд, замеченный южнее сирийского Дейр-эз-Зора. Отряд наемников ликвидирован в долине реки Евфрат воздушным ударом. Среди наемников — выходцы из СНГ, Туниса и Египта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В колонне были 12 внедорожников с крупнокалиберным вооружением, они также ликвидированы.

Портал iz.ru сообщил, что войска Сирийской Арабской Республики (САР) вошли в город Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.