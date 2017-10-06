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Армия Сирии вошла в город Меядин — оплот ИГ в Дейр-эз-Зоре

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Войска Сирийской Арабской Республики (САР) вошли в город Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. Меядин — один из важнейших оплотов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — Ред.), сообщает «Газета.ру».

О том, что сирийская армия вошла в Меядин, сообщил «РИА Новости» бригадный генерал правительственной армии. Сирийские войска в настоящее время контролируют территории на западе города, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль.

В этом районе уничтожены несколько складов с оружием и узел связи боевиков, сообщает «ФАН».

Портал iz.ru накануне сообщил, что за два года территория, которая была подконтрольна боевикам, сократилась с 90 до 10%, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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