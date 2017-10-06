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Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Российский вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку в Сирии

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Российский военный вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку в сирийской провинции Хама из-за возникшей неисправности, экипаж не пострадал, сообщает Минобороны РФ в пятницу, 6 октября. 

По данным ведомства, Ми-28 сопровождал вертолет Ми-8 с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон. 

«Экипаж вертолета Ми-28 не пострадал и оперативно был доставлен поисково-спасательной службой на аэродром», — пояснили в Минобороны.  

В ведомстве также отметили, что огневого воздействия по вертолету не было. 

Ранее в Минобороны рассказали, что армия Сирии и российские военные за два года сократили подконтрольную ИГ (запрещена в РФ) территорию с 90% до 10% площади САР.

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