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Песков: Путин и король Саудовской Аравии, безусловно, обсуждали Сирию

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсуждали ситуацию в Сирии в рамках прошедших переговоров, которые состоялись 5 октября в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Ситуация в Сирии, безусловно, обсуждалась. Это все, что я вам могу сказать», — сказал он в ответ на вопрос о том, обсуждали ли стороны вопрос политического будущего президента Сирии Башара Асада.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Путин поделился подробностями беседы с саудовским монархом. Кроме того, он принял приглашение Сальмана Бен Абделя Азиза Аль Сауда посетить его страну. 

Визит короля Саудовской Аравии завершится 8 октября. В пятницу король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд проведет переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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