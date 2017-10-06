Песков: Путин и король Саудовской Аравии, безусловно, обсуждали Сирию

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсуждали ситуацию в Сирии в рамках прошедших переговоров, которые состоялись 5 октября в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация в Сирии, безусловно, обсуждалась. Это все, что я вам могу сказать», — сказал он в ответ на вопрос о том, обсуждали ли стороны вопрос политического будущего президента Сирии Башара Асада.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Путин поделился подробностями беседы с саудовским монархом. Кроме того, он принял приглашение Сальмана Бен Абделя Азиза Аль Сауда посетить его страну.

Визит короля Саудовской Аравии завершится 8 октября. В пятницу король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд проведет переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым.