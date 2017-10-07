Клинцевич прокомментировал заявление США о невозможности победить ИГ

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич сообщил, что заявление США о невозможности сирийских войск при поддержке ВКС РФ полностью уничтожить террористов ИГ (организация запрещена в РФ) прикрывает истинные цели американских военных в Сирии, где они только имитируют борьбу.

«Когда началась активная фаза у сирийских вооруженных сил, они чуть ли не ракетами отгоняли сирийцев от своей базы, в то время как боевики там разгуливают так, как хотят», — сказал Клинцевич RT.

Сенатор также отметил, что США уже неоднократно демонстрировали свою «двуличную» политику в отношении Сирии и борьбы с терроризмом.

Ранее официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что действия правительственной армии Сирии и ВКС России не приведут к полному уничтожению террористов.

При этом сирийская армия и ВКС РФ уже сократили подконтрольную ИГ территорию до 10%.