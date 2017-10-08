Решающее сражение против ИГ в Ираке пройдет у границы с Сирией

Решающее сражение против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Ираке состоится у границы с Сирией. Об этом сообщил бригадный генерал США Роберт Софдж.

«Решающие бои с террористами ИГ в Ираке пройдут в приграничном с Сирией регионе в среднем течении реки Евфрат», — цитирует представителя командования международной коалиции по борьбе с ИГ ТАСС.

Софдж добавил, что в этом районе находятся около 2 тыс. боевиков, которые, по его словам, остались «живы в ходе предыдущих сражений и не были захвачены в плен». Теперь выжившие экстремисты «пытаются раствориться среди местного населения».

Накануне портал iz.ru писал, что российским военным удалось ликвидировать командный пункт террористов и до 80 боевиков в районе населенного пункта Меядин в Сирии. Также ВКС РФ уничтожили 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов. Ранее в Минобороны рассказали о «черной дыре», из которой атакуют боевики ИГ. За два года подконтрольная ИГ территория была сокращена с 90 до 10% площади Сирии.