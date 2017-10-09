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В Турции поезд протаранил машину, три человека погибли

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Фото: Global Look Press/x99
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На юго-западе Турции пассажирский поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Инцидент произошел вечером 8 октября в провинции Айдын, в уезде Герменджик. Известно о трех погибших и трех пострадавших. Подробности и обстоятельства инцидента не приводятся.

Ранее портал iz.ru писал о похожем инциденте в Орловской области: на железнодорожном переезде в деревне Волково Мценского района поезд Москва–Белгород столкнулся с грузовиком. Предположительно, КамАЗ заглох на переезде, а после побежал навстречу поезду, сигнализируя машинисту. В результате происшествия пострадавших нет.

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