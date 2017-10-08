Следовавший из Николаева в Киев поезд загорелся во время движения

Во время движения загорелся поезд, следовавший по маршруту Николаев–Киев. Об этом сообщает в Facebook пресс‐служба главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По данным ведомства, возгорание пассажирского поезда произошло в субботу примерно в 21:00 возле станции Новополтавка в Николаевской области. Сообщается, что во время движения загорелся локомотив поезда.

Как передает «Федеральное агентство новостей», загоревшийся локомотив был немедленно отцеплен от вагонов. Прибывшие на место ЧП огнеборцы ликвидировали пожар. В результате ЧП никто из пассажиров не пострадал.

К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 20 кв. м, сообщает телеканал «360». Сейчас эксперты устанавливают причины ЧП.

Напомним, рано утром 6 октября на железнодорожном переезде у Покрова во Владимирской области поезд врезался в застрявший на путях автобус с пассажирами. В результате аварии погибли 19 человек.