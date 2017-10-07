Более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов нашли под Винницей

Специалисты обнаружили более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов во время обследования пятикилометровой зоны вокруг военного арсенала в Винницкой области, где в конце сентября взорвались боеприпасы.

Об этом сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 20,129 тыс. га территории, обнаружено и изъято 1,527 тыс. взрывоопасных предметов», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По данным ведомства, по состоянию на утро 7 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

Напомним, склад боеприпасов в Калиновке Винницкой области Украины загорелся 26 сентября, в результате пожара взорвалось больше боеприпасов, чем украинская армия истратила за три года военного конфликта в Донбассе.